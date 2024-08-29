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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında 15 Filistinliyi öldürdü, birçok yaralı var.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:20
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Saldırı Düzenledi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda toplamda 15 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, özellikle Deyr el-Belah ve Refah kentlerinde yapılan saldırılarda içlerinde çocukların da bulunduğu, Cerrade ve Abdu ailelerine ait konutlar hedef alındı.

Gazze'deki Ölümler

Gazze kentinin batısında düzenlenen saldırılar sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda yaralanan birçok kişinin de olduğu öğrenildi. Yine Gazze'nin batısındaki Şatii Mülteci KampıKlub ailesine ait ev hedef alındı; bu saldırıda bir kişi öldü, beş kişi yaralandı.

Er-Rimal Mahallesi'ndeki Yangın

Elde edilen bilgilere göre, Eş-Şifa Hastanesi yakınındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan El-Emel Oteli çevresinde meydana gelen saldırılardan birinin ardından büyük bir yangın çıktı.

Deyr el-Belah'taki Saldırılar

Deyr el-Belah kentinde, Baz ailesine ait eve yönelik yapılan saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralanan olduğu bilgisi yerel sağlık görevlileri tarafından doğrulandı. Ayrıca, Deyr el-Belah'ın doğusundaki konutlara yönelik yapılan topçu atışları sonucunda büyük hasar meydana geldi.

Refah'ta Ölümler

Refah kentinin kuzeyinde yer alan sanayi bölgesinde, İsrail'in keşif uçağından fırlatılan bir füze sonucu, 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, Tel es-Sultan Mahallesi’ndeki konutlar da hedef alınarak imha edildi.

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