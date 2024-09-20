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İsrail'in Gazze Şeridi'ne Hava Saldırıları: 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 12 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 19:30
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Hava Saldırıları: 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Gazze'ye Saldırı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında, 2'si çocuk olmak üzere toplam 12 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılar sırasında birçok kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Musbih Bölgesindeki Bombardıman

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeyindeki Musbih bölgesinde, Filistinli Dahir ailesine ait bir evi bombaladığı belirtildi. Bu saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralıların durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Filistinli Grubun Hedef Alındığı Saldırı

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze kentinin doğusunda, Şeaf Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef aldığı bombardımanda 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diğer Saldırılar ve Sonuçlar

Basal'ın açıklamalarına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Beyt Hanun beldesindeki El-Benat Caddesi'nde sivil bir araca saldırdı ve bu saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, Gazze kentinin batısında Abbas Kavşağı yakınlarında bir otobüs hedef alındı; bu saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinli öldü ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları, Refah'ın kuzey bölgelerine İsrail ordusunun yoğun top atışı yaptığını da ifade etti. Bu saldırılar, bölgede endişe verici bir güvenlik durumunu gözler önüne seriyor.

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