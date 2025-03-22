İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Ummu Nasr beldelerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine yakın El-Ehli Baptist Hastanesi'nden alınan bilgiler doğrultusunda, saldırılar sonucu ölen Filistinlilerin cenazeleri hastaneye getirildi.

Yardım Bültenleri ve Hedefler

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin batı kısmını hedef aldığını aktardı. Gün içerisinde de, Gazze kentindeki evler ve tarım arazileri yoğun bombardıman altında kaldı.

Son Durum ve İstatistikler

Sabah saatlerinde, Gazze kentine yapılan saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam 49 bin 747 Filistinli öldü, 113 bin 213 kişi yaralandı.