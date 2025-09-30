İsrail'in Gazze'ye 24 saatte 160'tan Fazla Hava Saldırısı

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 160'tan fazla hava saldırısı düzenledi; saldırılar şehirde kalmaya direnen yaklaşık 500 bin Filistinliyi hedef alıyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:30
Saldırılar artıyor, Gazze'de sivil yoğunluk ve insani kriz sürüyor

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 160'tan fazla hava saldırısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı plan tartışılırken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor.

Gazze kentini işgal etmek amacıyla kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava bombardımanlarını sürdürüyor.

Kara ve hava saldırıları, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen yaklaşık 500 bin Filistinli'nin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen Gazze kentinde kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

İsrail ordusu, Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 160'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 55 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 346 kişi de yaralandı.

