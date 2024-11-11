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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 2 Ölü, 24 Yaralı

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Saldırıların etkileri sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:26
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 2 Ölü, 24 Yaralı

İsrail'in Gazze'ye Yapmış Olduğu Saldırılarda Can Kaybı ve Yaralılar Var

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine gerçekleştirilen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Nusayrat'ın batı bölgelerine düzenlenen hava ve topçu atışları sonucunda, biri kadın olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi.

Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve batı bölgelerine yapılan hava saldırılarında 24 kişinin yaralandığı; enkaz altında hâlâ kayıpların olduğu bildirildi.

İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de devam ettiği ve ilk yardım ile sivil savunma ekiplerinin hizmet veremediği belirtildi. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı'nın bölgelerinde de ölü ve yaralıların bulunduğu bildirilmektedir.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Saftavi, Tevvem bölgeleri ile Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Fahura'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlenmeye devam ediyor. Ayrıca, İsrail askerleri, Beyt Lahiya'nın güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne topçu atışlarıyla saldırılara sürdürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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