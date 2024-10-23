İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Hava Saldırıları Sonucu Can Kaybı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerine gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda en az 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili detaylar, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer aldı.

2 Haftadır Sürdüren Saldırılar

Gazze Şeridi'nin kuzey kısmındaki Cibaliya Mülteci Kampı, yaşanan saldırılardan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Kamp üzerine uygulanan sıkı abluka ve bombardımanlar, 2 haftayı aşkın süredir devam ediyor.

Tuffah Mahallesi ve Deyr el-Belah Üzerindeki Saldırılar

Son saldırılar sırasında Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, ayrıca Deyr el-Belah bölgesinde sivil bir aracın hedef alınmasıyla 2 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Sivil Savunma Ekipleri Hedef Alındı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, bu saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği hava saldırısının ardından 2 kişinin cansız bedeninin ve 3 yaralının tahliye edildiğini bildirdi. Saldırılar sırasında sivil savunma ekiplerine ateş açıldığı ve ekiplerin bölgeden hızlıca ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

Devam Eden Saldırılar

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. 5 Ekim'den bu yana, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan yoğun bombardımanlar sürüyor.