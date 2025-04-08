İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında Ölü Sayısı 18'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in, Gazze'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. AA muhabirine konuşan sağlık kaynakları, Han Yunus'un güney bölgesine yapılan saldırıda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Tel Hava Mahallesindeki Saldırı

Daha önce yapılan saldırılarda ise, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile Gazze'nin batısındaki Tel Hava Mahallesi'nde odun toplayan Filistinlilere düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, İsrail topçu ateşiyle Gazze güneyinde ölen bir Filistinlinin cenazesi hastaneye kaldırıldı ve yaralanan diğer kişilerin tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Bombardımanların Artan Etkileri

Daha önceki hava bombardımanlarında yaralanan 3 Filistinlinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Önceden yayınlanan açıklamalara göre, Gazze'nin farklı noktalarına yapılan hava saldırılarında toplamda 11 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Son Durum: Yüzlerce Can Kaybı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başladığı kaydedildi. O tarihten bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1449 Filistinli hayatını kaybederken, 3 bin 647 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli sayısının 50 bin 810'a, yaralı sayısının ise 115 bin 688'e ulaşmış olduğu dikkat çekiyor.