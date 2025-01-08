İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Gazze'de Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırılarında en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde Filistinlilerin toplandığı bir alana hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45,936 Filistinli ölmüş, 109,274 kişi yaralanmıştır. Bu sayıların içinde 17,841 çocuk ve 12,298 kadın yer almaktadır.

Sivil Altyapıya Dikkat Çekiliyor

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmektedir.