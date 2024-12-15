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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 19 Filistinli Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 19 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 12:33
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 19 Filistinli Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var

İsrail Ordusunun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılar Sonucu 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Son günlerde İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 19 Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiler, saldırıların özellikle Gazze Şehri'nin kuzeyindeki mahallelerde yoğunlaştığını gösteriyor.

Gazze Şehri'nde Bombardıman

İsrail'e ait savaş uçakları, Şeyh Radvan, En-Nafak ve Ez-Zeytun mahallelerine düzenlediği bombardımanlarla dikkat çekti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, En-Nefak mahallesinde ayrıca Matar ailesine ait bir evin bombalanması sonucunda 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı oluştu.

Diğer Mahallelerdeki Saldırılar

Zeytun Mahallesinde Tavtah ailesine yönelik saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, Şeyh Radvan'da Aruk ailesinin hedef alındığı bombardımanda ise 7 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, Beyt Hanun beldesinde Sultan Abdulhamid Caddesi'nde gerçekleştirilen topçu saldırısında Halef ailesinden 4 kişi, iki çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti.

Deyr el-Belah ve Refah'taki Olaylar

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah kentinde Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyinde bir okula yakın bir çadır hedef alındı. Bu hava saldırısında 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Ayrıca, Gazze'nin güneyinde, Refah kentinin batısı El-Mevasi bölgesine İsrail güçlerinin yoğun top ateşi açtığı ve bombardımanlar düzenlediği bildirildi.

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