İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 29 Filistinli Hayatını Kaybetti

Görgü tanıklarından ve hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli yaşamını yitirdi; ölüler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Gazze kentinde ev saldırısı: 14 ölü

İsrail ordusu Gazze kentinin Tuvan bölgesinde Filistinli "Sultan" ailesinin evini vurdu. Saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzeyde yoğun saldırılar ve Şeyh Rıdvan

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Bölgeden gelen bilgilere göre İsrail ordusu patlayıcı yüklü robotlarla evleri ve binaları yıktı; aynı zamanda topçu ateşi ve makineli tüfeklerle çevreye yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde, Ali Camisi yakınlarındaki bir grubu hedef alan saldırıda 4 Filistinli öldü.

Orta kesimde çadırlar ve yardım bekleyenler hedef alındı

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında kurulan bir çadır kamp hedef alındı; saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım alabilmek için bekleyen bir Filistinli açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Güneyde Refah ve Han Yunus'a saldırılar

İsrail, kuzeydeki Filistinlileri güneye göçe zorlarken güney kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Refah kentinde insani yardım bekleyenleri hedef alan saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta Nasır Hastanesi bahçesinde dronla doğrudan hedef alınan Sağlık Bakanlığı çalışanı Emin Ebu Müslim hayatını kaybetti. Han Yunus'un kuzeybatısındaki Esda bölgesine düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.