İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, aralarında bir kadın ve bir çocuğun bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi; çok sayıda yaralı ve çadır hedefleri bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:28
Filistin resmi ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıların hedefleri ve can kayıpları

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Bureyc Kampı ile Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ni hedef aldı. Bureyc Kampı'nda Ganim ailesine ait evin vurulması sonucu 1 kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi.

Rimal Mahallesi'nde, Şuheda Caddesi üzerindeki Filistin Kulesi yakınındaki bir konuta yönelik saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti.

Diğer bölgelerde yaralanma ve hasar

Gazze'nin güneyinde 8. Cadde güzergahı İsrail topçularının atışına maruz kaldı. Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus kentinde gerçekleştirilen hava saldırısında da bir Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Bedr Kampı'nda yerinden edilenlerin barındığı bir çadırın vurulması sonucu bir çocuk yaralandı.

Deyr el-Belah kentinde ise Ebu Misbah ailesine ait evin İsrail topçuları tarafından hedef alındığı bildirildi.

Olaylarla ilgili bilgiler, Filistin resmi ajansı WAFA kaynaklıdır.

