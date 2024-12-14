İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Can Kaybı 44,930'a Yükseldi

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Can Kayıplarını Artırıyor

Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail ordusunun saldırıları sonrasında, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 55 artarak 44,930 olarak belirlendi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 435 gündür süren saldırılara dair güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde gerçekleşen "2 katliam" sonucunda 55 kişinin yaşamını yitirdiği ve 170 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam yaralı sayısının 106,624'e ulaştığı kaydedildi.

Yardım Ekiplerinin Engellendiği Durumlar

Sağlık bakanlığı, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülerin olduğunu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığını vurguladı.