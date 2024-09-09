İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusu Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son saldırılarda en az 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, bu saldırılar 339. gününe girmiş durumda.

Hava Saldırıları ve Topçu Atışları

Gazze'nin çeşitli bölgeleri, gece saatlerinde yoğun bir şekilde hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldı. Özellikle Gazze'nin ortasında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir diğer olayda ise posta binasının bombalanması sonucu birçok kişi yaralandı. Ayrıca, el-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir evin hedef alınması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı meydana geldi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda, 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere toplamda 40 bin 972 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 94 bin 761 kişi yaralandı. Enkazlarda binlerce kişinin olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumlarına yapılan saldırılar da sivil altyapının büyük oranda tahrip olmasına neden oldu. Çatışmaların Yıkıcı Sonuçları

Halk, sığınak olarak hastanelere ve eğitim kurumlarına yönelmek zorunda kalırken, sorunlar daha da derinleşiyor. Saldırıların durmaması, bölgedeki insani krizi artırıyor.