İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Son İki Haftada 777 Ölü

Gazze'deki Kayıplar Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yaptığı hava saldırıları sonrasında, bölgede hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son iki haftada 777 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 bin 210 insan da yaralandı.

Açıklamalar ve Veriler

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde "4 farklı katliam" gerçekleştirerek, 41 kişinin ölümüne yol açtı ve 113 kişiyi yaraladı.

Bakanlık ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 43 bin 61 olduğunu belirtirken, yaralı sayısının da 101 bin 223 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Cenaze Törenlerine Erişim Sıkıntısı

Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ifade edildi. Ancak, İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin bu cesetlere ulaşmasının engellendiği vurgulandı.