İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Bir Filistinli Öldü, Çok Sayıda Yaralı Var

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin batısındaki Nasr Mahallesi'ne gerçekleştirilen hava saldırısında, Levlahi ailesine ait ev hedef alındı. Bu saldırıda kadın ve çocuklar dahil olmak üzere birçok Filistinli yaralandı. Yaralıların tedavisi için Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Gazze'nin merkezinde yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne yapılan bir diğer SİHA saldırısında da Filistinlilerin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, kuzeydeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin çevresine düzenlenen SİHA saldırısında da yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nın Hulefa bölgesine hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği şiddetli saldırılar ise dikkat çekti.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam 44.835 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 106.356 olduğu açıklandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığı için sivil altyapının tahrip edildiği belirtiliyor.