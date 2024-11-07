İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gaza'daki Şiddetli Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki farklı bölgelere düzenlediği hava saldırıları sonucunda biri çocuk toplam 11 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bu üzücü olay, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampında gerçekleşti.

Nusayrat Mülteci Kampındaki Hedef

Filistinli Sani ailesine ait evin hedef alındığı saldırıda, maalesef iki kişi yaşamını yitirirken, bu kişilerin arasında bir çocuğun da olduğu belirtildi.

Sivillere Yönelik Diğer Saldırılar

Gazze kentinin batısındaki Filistin stadyumunun çevresinde meydana gelen saldırıda, toplanmış olan siviller hedef alındı ve bu saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti.

Hayfa Mescidi'ndeki Saldırı

Filistin Aksa televizyonunun haberine göre, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Tel Zater bölgesindeki Hayfa Mescidi yakınlarında da bir keşif uçağıyla düzenlenen saldırı sonucunda beş Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu olay, Gazze'deki insani durumun ne kadar zor olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.