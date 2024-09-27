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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Gazze'de İsrail saldırıları sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:33
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah kentinde gerçekleştirdiği saldırılarda, 3 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı çadırı ve Gazze kentindeki bir evi hedef aldı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Yaşananlar

Sivil Savunma Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki çadıra düzenlenen saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi. Çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırılan çok sayıda kişi bulunduğu belirtildi.

Gazze Kentindeki Bombalamalar

Gazze şehrindeki Sahil Mülteci Kampı'nda bir evin bombalanması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti. El-Ehli Baptist Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, yaralılar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.

Saldırılardaki Can Kaybı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda, en az 41.534 Filistinli yaşamını yitirirken, 96.092 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor; özellikle enkaz altındaki kişilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sivil altyapının ağır tahribat gördüğü bu süreçte, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınmaktadır.

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