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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Arttı

Gazze'nin kuzeyine yapılan saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirdi. Detaylar içeriğimizde.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 10:49
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Arttı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca çok sayıda kişi yaralandı.

Hedef Alınan Noktalar ve Ölüm Sayısı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahya bölgesinde bir sığınmacı ailenin bulunduğu evi bombaladı. Bu saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmıştır.

Saldırıların Yaygınlığı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilileri, evin enkazı altında birçok kişinin bulunduğunu ve acil yardım ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını belirtti.

İkinci Bir Saldırı Daha

İsrail ordusunun Gazze kentinde En-Nefak Caddesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda ise Zakut ailesinden 2 kişi yaşamını yitirdi.

Okul ve Mülteci Kamplarına Saldırılar

Saldırılar bununla sınırlı kalmadı. Gazze kentindeki Filistin stadının yakınında yer alan Salahaddin Okulu, yerinden edilmiş sivillerin barındığı alanlardan biriydi ve burada gerçekleşen saldırıda 1 kişi öldü, birçok kişi yaralandı. Bu noktada görülen yoğun ateş, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve diğer bölgelere de sıçradı.

Güneyde de Saldırılar Arttı

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Deyr el-Belah'ta bir evi bombalayan savaş uçakları, yangın çıkmasına neden oldu. Ayrıca, Nusayrat Mülteci Kampı ve Bureyc Mülteci Kampı gibi noktalara yapılan yoğun topçu saldırıları da dikkat çekti.

Sonuç

Gerginlik ve patlamalar bölgede yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Refah ve çevresindeki bölgeler de saldırıların hedefi oldu.

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