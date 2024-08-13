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İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Hayatını Kaybedenler

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 13 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:19
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Hayatını Kaybedenler

İsrail'in Gazze'deki Bombardımanları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah'ın doğusunda bulunan "El-Kastal" sitesinde bir evi hedef aldı ve bu saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Megazi Mülteci Kampı'nda da başka bir evin bombalandığı bilgisi geldi. Bu saldırıda 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Bu kişilerin cenazeleri, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

Bureyc'deki Durum

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bombalamaları sonucunda, Şehitler Kavşağı yakınlarında bulunan "Blok 5" binasında yaşayan Ebu Cebbara, En-Nebahin ve Eş-Şerif ailelerine ait evler vuruldu. Bu saldırılarda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin yaralandığı veya enkaz altında kaldığı bildirilmektedir.

Refah'taki Saldırılar

Güney Gazze'deki Refah kentinde, İsrail ordusu Tel es-Sultan Mahallesi'nde bulunan yeni yapıları havaya uçurdu. Arama kurtarma ekipleri, bu operasyonların ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cesedine ulaştı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze kentinin güney ve batı mahallelerine yönelik yoğun hava saldırıları ve topçu atışları düzenlediği kaydedildi.

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