DOLAR
34,17 -0,02%
EURO
37,21 -0,17%
ALTIN
2.951,44 -0,55%
BITCOIN
2.287.491,6 1,1%

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Yanıltıcı Yardım İddiaları

İsrail, Gazze'deki insani yardım açıklamalarıyla kuşatmasındaki katliamları örtbas etmeye çalışıyor. Gerçek durum daha iç karartıcı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:04
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Yanıltıcı Yardım İddiaları

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Yanıltıcı Yardım İddiaları

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırılacağına dair yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğunu ifade etti. Cumartesi yaptığı açıklamada, 50 tır gıda, su ve tıbbi malzeme ile Gazze'nin kuzeyine giriş yapacağını öne süren İsrail ordusu, gerçekte bölgeye sadece un taşıyan 12 tır göndermiştir.

İnsani Yardımda Gerçekler

İsrail ordusunun açıklamaları, Gazze'deki gerçek durumu yansıtmıyor. Yetkililer, sağlanan yardımların mevcut ihtiyaçların yalnızca %1'ini bile karşılayamadığını belirtiyor. Gıda maddeleri, yakıt ve mutfak tüpü gibi temel ihtiyaçların bulunmadığına dikkat çeken sosyal kalkınma uzmanları, mevcut kaynakların yetersizliğinden dolayı unların da evlerde bozulmakta olduğunu dile getirdi.

Gazze'nin Kuzeyi ve Göç Sorunu

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan halk, kaçınılmaz şekilde zorunlu göçe maruz kalmakta. İnsani yardımlar için kuzeyden Gazze kentine gidecek olan Filistinlilerin, uygulanan kuşatma nedeniyle geri dönemeyeceği belirtiliyor.

ABD'nin Duruşu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinden Gazze'deki insani durumu düzeltmek için 30 gün içinde harekete geçmesini talep etmişti. Ayrıca, üst düzey ABD yetkilileri, Filistinlilerin durumuna dair endişelerini İsrailli yetkililere iletmişlerdir.

Uluslararası Tepkiler

İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlileri göç etmeye zorlamak için yaptığı saldırılar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı buluyor. Sağlanan yardım miktarının yetersizliği ve yapılan kuşatmalar halkın yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor.

Sonuç Olarak: Gazze'deki insani koşullar günden güne kötüleşirken, İsrail'in yardımlar hakkındaki beyanlarının gerçekleri yansıtmadığı açık. Bölgedeki sivil halk, zorunlu göç ve açlık tehdidi altındadır.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Silahlı Kuvvetleri Doktor ve Öğretmen Alacak
2
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
3
Bartın'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı
4
X Sosyal Medya Platformunda Engelleme Özelliği Yeni Bir Dönüşüm Yaşayacak
5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Eğitim Ara
6
Van'da Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor
7
Mozambik Genel Seçimlerinde FRELIMO Üstünlüğü ve Hile İddiaları

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL