İsrail'in Gazze'ye Yönelik Yanıltıcı Yardım İddiaları

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı kaynakları, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırılacağına dair yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğunu ifade etti. Cumartesi yaptığı açıklamada, 50 tır gıda, su ve tıbbi malzeme ile Gazze'nin kuzeyine giriş yapacağını öne süren İsrail ordusu, gerçekte bölgeye sadece un taşıyan 12 tır göndermiştir.

İnsani Yardımda Gerçekler

İsrail ordusunun açıklamaları, Gazze'deki gerçek durumu yansıtmıyor. Yetkililer, sağlanan yardımların mevcut ihtiyaçların yalnızca %1'ini bile karşılayamadığını belirtiyor. Gıda maddeleri, yakıt ve mutfak tüpü gibi temel ihtiyaçların bulunmadığına dikkat çeken sosyal kalkınma uzmanları, mevcut kaynakların yetersizliğinden dolayı unların da evlerde bozulmakta olduğunu dile getirdi.

Gazze'nin Kuzeyi ve Göç Sorunu

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan halk, kaçınılmaz şekilde zorunlu göçe maruz kalmakta. İnsani yardımlar için kuzeyden Gazze kentine gidecek olan Filistinlilerin, uygulanan kuşatma nedeniyle geri dönemeyeceği belirtiliyor.

ABD'nin Duruşu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinden Gazze'deki insani durumu düzeltmek için 30 gün içinde harekete geçmesini talep etmişti. Ayrıca, üst düzey ABD yetkilileri, Filistinlilerin durumuna dair endişelerini İsrailli yetkililere iletmişlerdir.

Uluslararası Tepkiler

İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlileri göç etmeye zorlamak için yaptığı saldırılar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı buluyor. Sağlanan yardım miktarının yetersizliği ve yapılan kuşatmalar halkın yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor.

Sonuç Olarak: Gazze'deki insani koşullar günden güne kötüleşirken, İsrail'in yardımlar hakkındaki beyanlarının gerçekleri yansıtmadığı açık. Bölgedeki sivil halk, zorunlu göç ve açlık tehdidi altındadır.