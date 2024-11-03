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İsrail'in Han Yunus'daki Hava Saldırısında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Han Yunus'a gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 4'ü çocuk toplam 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 18:39
İsrail'in Han Yunus'daki Hava Saldırısında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısı: Han Yunus'ta Sivilleri Hedef Alındı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti, İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısının merkezine dönüştü. Bu saldırıda, 4'ü çocuk olmak üzere toplamda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Açıklamalar ve Görgü Tanıkları

Görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda, İsrail'e ait insansız hava araçları, Han Yunus'un Şeyh Nasır bölgesinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir alanı hedef aldı. Bu durum, kentin sivil halkı için büyük bir tehlike arz etti.

Hastanelerden Gelen Veriler

Han Yunus'ta faaliyet gösteren Avrupa Gazze ve Nasır Hastanelerindeki sağlık kaynakları, saldırının ardından 4 çocuğun da bulunduğu 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu saldırı, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırmış durumda.

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