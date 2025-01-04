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İsrail'in Hava Saldırıları: Gazze'de 184 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Filistin hükümetine göre, son 72 saatte 184 Filistinli İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 21:49
İsrail'in Hava Saldırıları: Gazze'de 184 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırıları Gazze'de Can Kayıplarını Artırıyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in son 72 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği 94 hava saldırısında 184 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, bu saldırılarda birçok kişinin yaralandığı da vurgulandı.

İsrail Ordusunun Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun savunmasız halkı hedef alan hava saldırılarına devam ettiği bildirildi. Devam eden saldırılar sebebiyle hastanelerin yaralılarla dolup taştığı ve sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasının engellendiği belirtildi.

Uluslararası Hukuka Aykırı Uygulamalar

Ayrıca, hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklar ve enkazlar altında bulunduğu ifade edildi. Gazze'deki hükümet, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vererek uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürdü.

Uluslararası Toplumdan Sorumluluk Çağrısı

Açıklamada, İsrail ordusunun 456 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımını sürdürdüğüne dikkat çekildi ve uluslararası toplumdan, Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurma çağrısı yapıldı.

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