İsrail'in hava saldırısı sonrası Gazze'de Filistinlilerin cansız bedenleri etrafa saçıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 116. gününde devam ediyor. Bu sabah Rimal bölgesinde düzenlenen hava saldırısında çok sayıda Filistinli öldürüldü. Saldırının ardından bölgede korkunç manzaralar ortaya çıktı.

İsrail'in hava saldırısı sonrası Gazze'de Filistinlilerin cansız bedenleri etrafa saçıldı
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Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Rimal bölgesinde bu sabah gerçekleşen saldırıda, ölen Filistinlilerin cesetleri etrafa dağıldı. Saldırı yerindeki görüntüler, yaşanan vahşeti ortaya koydu.

Çocuklar dahil çok sayıda Filistinlinin ölü bedenleri görüntülerde etrafa dağılmış halde görülüyor. Bölgedeki birçok Filistinlinin cenazesi var ve bazılarının üzeri battaniye ile kapatılmış. Yerel kaynaklara göre hava saldırısında 3 ev vuruldu, en az 13 Filistinli hayatını kaybetti, enkazda kalanlar var.

GAZZE ŞERİDİ'NDE 2.3 MİLYON SİVİL İSRAİL SALDIRISINA MARUZ KALIYOR

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, 7 Ekim'den beri İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalıyor. Saldırılarda şimdiye kadar 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın toplam 26 bin 637 Filistinli hayatını kaybetti, 65 bin 387 kişi yaralandı. Binlerce ölünün enkazda kaldığı belirtilirken, sivil halkın barındığı hastane ve okullar da vurularak yıkıldı.

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