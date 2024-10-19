İsrail'in Hava Saldırısında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısı

İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa ilinde düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin ölümüne, 13 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Olayın Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları Batı Bekaa ilçesinin Balul beldesindeki bir apartman dairesini hedef aldı. Saldırı esnasında, aynı ilçedeki Suhmur beldesinin Belediye Başkanı Haydar Şahla'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Saldırıları

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılarda toplam 2 bin 448 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 471 kişi yaralandı. Bu durum, bölgedeki gerginliğin devam ettiğini ve sivil kayıpların artışını gözler önüne seriyor.