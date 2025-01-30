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İsrail'in Kudüs'teki Baskınları: Filistinli Ailelere Kutlama Yasağı

İsrail polisi, Kudüs'te Filistinlilerin serbest kalacağı gün evlere baskın düzenleyerek kutlama yapılmaması konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:25
İsrail'in Kudüs'teki Baskınları: Filistinli Ailelere Kutlama Yasağı

İsrail, Kudüs'te Filistinlilere Baskın Düzenledi

İsrail polisi, Hamas ile esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin ailelerine baskın düzenledi. Akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'teki bazı evlere yapılan baskınlarda, ailelerin her türlü kutlama yapmamaları konusunda uyarıldığı bildirildi.

Kudüs, Kutlama Yasağı ile Karşı Karşıya

Filistinliler, bu özel gün öncesinde İsrail güçleri tarafından evlerine yapılan baskınlarla sarsıldı. Yetkililer, yakınlarının serbest bırakılması beklenen aileleri Meskubiyye Polis Merkezi'ne çağırarak, yakın aile dışındaki ziyaretçileri kabul etmemeleri gerektiğini iletti. Ailelerden biri, güvenlik gerekçesiyle ismini vermediği açıklamasında "Kutlama için gelenleri kabul edemediğimiz için özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Esir Takası Anlaşması ve Gözaltılar

Hamas tarafından yayımlanan listeye göre, Kudüs'ün farklı mahallelerinden 19 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor. Önceki esir takası turunda da benzer baskınlar yapılmış, Filistinli gazetecilerin serbest kalanların evlerine ulaşması engellenmişti. Geçtiğimiz hafta, Kudüs’ün Kefr Akab Mahallesi'nde yapılan baskınlarda 12 Filistinli gözaltına alındı.

Serbest Bırakılacak Filistinliler

Serbest bırakılacak 110 Filistinli esir arasında 30 çocuk ve 32 müebbet cezasına çarptırılan tutuklular bulunuyor. Ayrıca, müebbet cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderilmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, iki taraf arasında ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak olan üç İsrailli esiri de duyurmuştu. Sabah saatlerinde Agam Berger isimli kadın asker, Cibaliya'da Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

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