İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Sürüyor: 44 Gemiden 19'u Hedefte

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Sürüyor

İsrail ablukasını kırıp Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanması tarafından kuşatıldı ve gemilere yönelik saldırılar devam ediyor.

Filo internet sitesine göre, Gazze'ye giden 44 gemiden 19'u İsrail saldırısına uğradı.

Saldırıya Uğrayan Gemiler

İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemiler: Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono.

Filo konum bilgisine göre, en öndeki geminin Gazze'ye uzaklığı yaklaşık 70 km (40 deniz mili).

Boarding ve Aktivistlerin Durumu

Filo'nun canlı yayınından aktarılan görüntülerde, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye giriş anları paylaşıldı.

Filo Sözcüsü Saif Abukeshek Instagram hesabından, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklama yaptı ve saldırıda alıkonulan aktivistlerin milliyetlerini şöyle paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

Abukeshek, İsrail saldırıları nedeniyle halkın sokaklara döküldüğünü ve bunun, saldırılara karşı eyleme geçen şehirler için bir haykırış olduğunu söyledi. Soykırıma karşı dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Bu, her türlü baskıya karşı her alanda birlikte çalışan küresel bir hareketin doğuşudur." dedi.

Türkiye Delegasyonundan Açıklama

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu ise yaptığı açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadelerini kullandı.