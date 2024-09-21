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İsrail'in Kuzey Hava Sahasını Kapama Kararı

İsrail, Lübnan'la gerilen ilişkiler nedeniyle kuzey hava sahasını 24 saat kapattı. Saldırılarda çok sayıda kayıp yaşandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:23
İsrail'in Kuzey Hava Sahasını Kapama Kararı

İsrail'in Hava Sahası Kapatma Kararı

İsrail, Lübnan'la artan gerilimler neticesinde, kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapatma kararı aldı. Bu durum, özellikle dün Beyrut'a yönelik düzenlenen hava saldırısının ardından alındı.

Hizbullah Üst Düzey Komutanı Öldürüldü

İsrail'in düzenlediği bu saldırıda, Hizbullah’ın üst düzey askeri liderlerinden İbrahim Akil'in hayatını kaybetmesi büyük bir yankı uyandırdı. Ayrıca, saldırılarda Hizbullah'ın "Rıdvan Gücü" adlı birimin eski komutanı Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 militan daha yaşamını yitirdi.

Yerel Sağlık Yetkilileri Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında hava saldırılarının sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e ulaştığını, bunlar arasında 3 çocuk ve 7 kadın olduğunu aktardı. Ayrıca, toplam yaralı sayısının ise 68 olduğunu duyurdu.

Hava Savunma Sistemine Dikkat

İsrail ordusunun radyosuna göre, hava sahasının kapatılması kararı, hava savunma sisteminin yanlışlıkla İsrail uçaklarını düşman olarak algılayıp ateş açağı riski nedeniyle alındı. Ancak, kapalı hava sahasında yalnızca belirli koşullarda uçuş izni olan uçakların hareket edebileceği açıklandı.

Özetle, Lübnan'a yönelik saldırıların son günlerde artış göstermesi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırıyor ve bu durum, uluslararası alanda büyük endişelere yol açıyor.

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