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İsrail'in Kuzeyinde Roket Saldırısı: 2 Ölü

İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 roket atıldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:24
İsrail'in Kuzeyinde Roket Saldırısı: 2 Ölü

Roket Saldırısı İsrail'in Kuzeyinde Can Aldı

İsrail'in kuzey bölgelerine düzenlenen roket saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ordunun yaptığı açıklamada, Celile ve Hayfa bölgelerine atılan roketlerin ardından sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Hava Savunma Sistemleri Etkili Oldu

Bölgeye yaklaşık 25 roket atıldığı, bunlardan bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kızıl Davut Yıldızı, roket saldırıları sonucu ülkenin kuzeyinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ÖNCEKİ Saldırıda 5 Kişi Hayatını Kaybetmişti

Sabah saatlerinde Metula yerleşim bölgesine yönelik bir önceki roket saldırısında 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yerel basın, Metula'da yaşamını yitiren 4 kişinin yabancı uyruklu tarım işçileri olduğunu aktardı.

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