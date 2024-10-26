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İsrail'in Kuzeyinde Yanlış Alarm: Deprem Uyarıları Patlamalardan Kaynaklandı

İsrail ordusu, kuzeydeki deprem uyarılarının Lübnan'daki kontrolsüz patlatmalardan kaynaklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 09:12
İsrail'in Kuzeyinde Yanlış Alarm: Deprem Uyarıları Patlamalardan Kaynaklandı

İsrail'in Kuzeyinde Yanlış Alarm Durumu

İsrail'in kuzey kesimindeki Hayfa, Celil bölgesi ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde deprem uyarı alarmları, gerçek bir deprem olmaksızın çaldı.

Hizbullah'ın Patlatması Alarmı Tetikledi

İsrail ordusu, alarm sürecinin Lübnan'da bulunan Hizbullah'a ait munitonların kontrollü olarak patlatılmasından kaynaklandığını belirtti.

Ordu Açıklaması

Ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in kuzeyinde duyulan patlama sesleri, Lübnan'daki ordunun faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bölgede herhangi bir güvenlik olayı mevcut değildir," şeklinde ifade edildi.

Ayrıntılı İnceleme Süreci

Ordunun kaynakları, çalan alarm seslerinin ve İsrail ordusu faaliyetleri arasındaki bağlantıyı incelemeye aldıklarını açıkladılar.

Jeolojik Takip İdaresi'nin Açıklamaları

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail Jeolojik Takip İdaresi, "Lübnan'da Hizbullah'a ait mühimmatların kontrollü bir şekilde yapılması nedeniyle güçlü patlamalar meydana geldi ve uyarı sistemi bu patlama olayını otomatik olarak bir deprem olarak algılamıştır," ifadesini kullandı.

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