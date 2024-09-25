İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 5 Ölü, 27 Yaralı

İsrail Hava Saldırıları Sonrası Lübnan'da Can Kayıpları

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında, 5 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi ise yaralandı. Bu bilgi, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamada yer aldı.

Hava Saldırılarında Hedef Alınan Bölgeler

Saldırılarda, ülkenin güneyinde bulunan Bint Cubeyl beldesinde 3, Tebnin beldesinde ise 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunun yanında, yaralanan 27 kişi arasında durumun kritik olduğu bildirilenlerin de bulunduğu aktarıldı.

Süregelen Saldırıların Etkisi

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 23 Eylül'den bu yana İsrail'in düzenlediği hava saldırılarının sonucunda ülkede 573 kişi yaşamını yitirdi. Bakanlık ayrıca, en son saldırılarda Lübnan’ın güneyi ile Beyrut’un kuzeyinde 10 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'da Hizbullah'a ait 100’den fazla hedefi bombaladıklarını belirtti. Adraee, bu saldırıların sürdüğünü kaydetti.