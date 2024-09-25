DOLAR
34,14 -0,15%
EURO
38,23 -0,11%
ALTIN
2.916,4 0,02%
BITCOIN
2.171.723,42 0,93%

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 5 Ölü, 27 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:49
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 5 Ölü, 27 Yaralı

İsrail Hava Saldırıları Sonrası Lübnan'da Can Kayıpları

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında, 5 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi ise yaralandı. Bu bilgi, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamada yer aldı.

Hava Saldırılarında Hedef Alınan Bölgeler

Saldırılarda, ülkenin güneyinde bulunan Bint Cubeyl beldesinde 3, Tebnin beldesinde ise 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunun yanında, yaralanan 27 kişi arasında durumun kritik olduğu bildirilenlerin de bulunduğu aktarıldı.

Süregelen Saldırıların Etkisi

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 23 Eylül'den bu yana İsrail'in düzenlediği hava saldırılarının sonucunda ülkede 573 kişi yaşamını yitirdi. Bakanlık ayrıca, en son saldırılarda Lübnan’ın güneyi ile Beyrut’un kuzeyinde 10 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Açıklama Yaptı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'da Hizbullah'a ait 100’den fazla hedefi bombaladıklarını belirtti. Adraee, bu saldırıların sürdüğünü kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 15 Göçmen Yakalandı, 3 Kaçakçı Tutuklandı
2
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
3
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 5 Ölü, 27 Yaralı
4
Gazze'de Son Durum: 28 Can Kaybı Daha
5
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Küresel Güvenlik ve Yoksulluk Vurgusu
6
Şile Açıklarında Gemide Yangın: Müdahale Devam Ediyor
7
Türkiye'nin Afrika İlişkileri Güçleniyor: Sertifika Programı Başladı

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!