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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırıları sürerken, tarihi yapılar da hasar görüyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:57
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Hava Saldırıları Sürekli Hale Geldi

İsrail savaş uçakları, Lübnanın güneyine yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, gece boyunca çeşitli beldeler hedef alındı.

Hedef Alınan Belde ve Yapılar

Hücumlar, Kefr Tebnit, Ayta Şaab, Rumin, Kefr Kila, El-Hiyam ve Sehl Mercauyun gibi beldelerde yoğunlaştı. Özellikle Kefr Tebnitte bulunan tarihi bir cami, saldırılar sonucunda tamamen yıkıldı.

Yıkılan Yapılar ve Yaralılar

Saldırılarda, Nebatiye iline bağlı Ayta Şaab beldesinde bir üç katlı bina hedef alındı. Bu binanın daha önce de benzer bir saldırıya tabi tutulduğu belirtildi. Ayrıca, Rumin beldesinde de sabah saatlerinde başka bir bina yıkıldı.

Acil Yardım Ekipleri Olay Yerinde

İsrail hava saldırısı altında kalan Şurahbil bölgesindeki bir apartman dairesinin vurulmasının ardından bölgeye yerel ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer, vurulan dairenin kullanılmadığını açıkladı.

Mansuri Beldesi Çevresi de Hedefte

Sur kentinin çevresindeki Mansuri beldesi de saldırılardan nasibini aldı. Bölgede kayıplar ve yaralılar hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

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