İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırıları Lübnan'da Can Almaya Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği iki hava saldırısında, aralarında beş sağlık çalışanının bulunduğu on kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda toplamda on iki kişi yaralandı.

Saldırılar ve Etkileri

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Güney iline bağlı Sur ilçesinde hava saldırısı gerçekleştirdi. Derdeğıye beldesindeki bir sivil savunma merkezinin hedef alındığı saldırıda beş sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise Sur ilçesine bağlı Verdaniye kasabasına düzenlenen bir başka operasyonda beş kişinin yaşamını yitirdiğini ve on iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Ölü Sayısı Artıyor

8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile süren çatışmalarda İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kentleri başta olmak üzere Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu süreçte toplamda 2141 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 104'ü çocuk, 194'ü ise kadın.

Göç Dalgası ve Sonuçları

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan içinde yüz binlerce kişi yerlerinden edilmek zorunda kaldı. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgaları sürerken, Suriye'ye de on binlerce kişi kaçmakta.