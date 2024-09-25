İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail’in Yeni Hava Saldırısı: 10 Kayıp

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un kuzeyinde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının Açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, başkent Beyrut’un kuzeyinde yer alan Keservan bölgesindeki El-Muaysira beldesinin hedef alındığı belirtildi. İlk bilgilere göre, bu saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ayn Kana'daki Hava Saldırısı

İsrail uçakları, güneydeki Ayn Kana beldesini de vurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 13 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf ilçesinde bir beldeye yapılan saldırıda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü'nden Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinden itibaren Lübnan’da Hizbullah’a ait 100’den fazla hedefin bombalandığını açıkladı. Adraee, hava saldırılarına devam edeceklerini duyurdu.