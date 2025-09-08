İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Bekaa Vadisi ve Hirmil'e düzenlediği saldırılarda 5 kişi öldü, 5 yaralandı; Meys el-Cebel'de dronun ses bombasıyla 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:59
Saldırıların ayrıntıları ve bölgedeki durum

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Bekaa Vadisi ile Hirmil kırsalına saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ilk belirlemelere göre saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait dronun Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesine ses bombası atması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

