İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 17'ye Yükseldi

İsrail'in Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve doğusuna yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emhez ve Tariya Kasabalarındaki Saldırılar

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu, Baalbek'e bağlı Emhez kasabasında bir eve hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bu bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ediyor.

Ayrıca, Baalbek'e bağlı Tariya kasabasındaki bir başka hava saldırısında ise 2 kişi öldü ve 4 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Cebel-i Lübnan'daki Saldırı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde ülkenin orta kesimindeki Cebel-i Lübnan bölgesinde yer alan Kamatiya kasabasına düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Olayların ardından bölgedeki tansiyonun yükselmesi bekleniyor.