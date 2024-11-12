DOLAR
34,37 -0,21%
EURO
36,47 0,34%
ALTIN
2.872,53 0,79%
BITCOIN
2.981.900,06 0,19%

İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.287'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3.287'ye, yaralı sayısı ise 14.222'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 19:14
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.287'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Kayıpları Artırıyor

İsrail ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırılarda 44 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlenen saldırılarda toplamda 3.287 kişinin yaşamını yitirdiği ve 14.222 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaşanan can kayıplarına ilişkin detaylı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 847'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğu, 191'inin ise sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Saldırılar ve Hava Operasyonları

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmaların ardından, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerine ve Bekaa, Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 30 Eylül'de yine Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik kara saldırıları başlatılmıştır.

Yerinden Olma ve İnsani Kriz

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin edilmektedir. Savaşın yol açtığı insani kriz, bölgedeki ciddi endişeleri artırmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Deprem Konutu Başvuruları İçin 2 Gün Ek Süre!
2
Emine Erdoğan, COP29'da 'Sıfır Atık' Pavilyonunu Ziyaret Etti
3
Cunda Adası'nda Mahsur Kalan Kedi, Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan Ankara'ya Döndü
5
Çin'in Yeni J-35A Hayalet Savaş Uçağı İlk Kez Tanıtıldı
6
Nijerya'da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 10 Kayıp
7
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.287'ye Ulaştı

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak