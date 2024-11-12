İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.287'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Kayıpları Artırıyor
İsrail ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırılarda 44 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlenen saldırılarda toplamda 3.287 kişinin yaşamını yitirdiği ve 14.222 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı
Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaşanan can kayıplarına ilişkin detaylı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 847'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğu, 191'inin ise sağlık çalışanı olduğu belirtildi.
Saldırılar ve Hava Operasyonları
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmaların ardından, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerine ve Bekaa, Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 30 Eylül'de yine Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik kara saldırıları başlatılmıştır. İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin edilmektedir. Savaşın yol açtığı insani kriz, bölgedeki ciddi endişeleri artırmaktadır. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Yerinden Olma ve İnsani Kriz
İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin edilmektedir. Savaşın yol açtığı insani kriz, bölgedeki ciddi endişeleri artırmaktadır.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.