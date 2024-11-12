İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3.287'ye Ulaştı

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları Kayıpları Artırıyor

İsrail ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırılarda 44 kişi hayatını kaybetti, 88 kişi yaralandı. 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlenen saldırılarda toplamda 3.287 kişinin yaşamını yitirdiği ve 14.222 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaşanan can kayıplarına ilişkin detaylı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 847'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğu, 191'inin ise sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Saldırılar ve Hava Operasyonları