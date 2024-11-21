İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3,583'e Ulaşıyor

İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3,583'e yükselirken, sadece dünkü saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti ve 121 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde gerçekleştirilen saldırılarda toplam can kaybı ve yaralı sayısının arttığı bilgisi verildi. Açıklamada, yaşamını yitirenlerin 878'inin kadın ve çocuk, 192'sinin ise sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Saldırılarda Yaralı Sayısı 15,244

Dün gerçekleştirilen saldırılar sonucunda, yaralı sayısının da 15,244'e yükseldiği ifade edildi. İsrail ordusu, 23 Eylül 2023'te Lübnan'ın güney bölgeleri, Bekaa ve Baalbek'e yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı.

Kontrollü Çatışmalar ve Göç Dalgası

İsrail ve Hizbullah arasında devam eden çatışmalar, bölgedeki durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor. 30 Eylül'de İsrail, Hizbullah'ın altyapısına yönelik karasal saldırılara da başlamıştı. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'un yanı sıra kuzeye doğru göç dalgaları sürüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise, yerinden edilenlerin 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.