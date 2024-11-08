İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Kızılhaç, Lübnan Kızılhaçı ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ekipleri, Vata el-Hiyam bölgesinde, daha önce gerçekleştirilen bir hava saldırısının ardından yıkılan binanın enkazındaki cansız bedenleri tespit etti.

Ganduriyye Beldesine Saldırı

Haber kaynaklarına göre, İsrail'in Sur kentine bağlı Ganduriyye beldesine düzenlediği saldırılarda toplamda 4 kişi hayatını kaybetmişken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA, saldırıların öğleden sonra da sürdüğünü duyurdu.

Yaralılar ve Bombardıman Detayları

Sur'un güneyinde yer alan Ras el-Ayn göleti ve Klayla ovası çevresinde düzenlenen topçu ateşi sonucunda, 6 Suriyeli'nin hafif yaralandığı bildiriliyor. Bu bölge, ilk kez 155 mm'lik ağır top mermileriyle bombalanmış durumda.

Baalbek ve Nebatiye'deki Saldırılar

Dahası, İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde de Suriye sınırına yakın Hoş Seyyid bölgesini hedef aldı. Bugün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir binaya yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Aynı gün Tayr Harfa kasabasındaki bir diğer saldırıda ise 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi. Önceki gece Nebatiye'nin Zibdin kasabası yakınındaki bir okul civarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda ise 3 kişi öldü.

Hizbullah ile Çatışmalar Süregeldi

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül'de, Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları başlatılmıştı. Daha sonrasında, 30 Eylül'de, Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi.