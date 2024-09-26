İsrail'in Lübnan’a Saldırılarında Fransız Vatandaş Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan’a Yönelik Saldırıları İleri Düzeyde Sürüyor

İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarında bir Fransız vatandaşının yaşamını yitirdiği bildirildi. Diplomatic kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırılar sırasında 87 yaşındaki Fransız uyruklu bir kişi, Sur kentinin yakınındaki bir köyde meydana gelen güçlü bir patlama sonucu hayatını kaybetti.

Patlama ve Sonuçları

23 Eylül'de meydana gelen patlamanın ardından, evin çökmesi sonucunda bu trajik olay gerçekleşti. Ancak, Fransız vatandaşının sudan korkmasına neden olan bu saldırıya dair daha fazla detay paylaşılmadı. Diplomatic kaynaklar, "Bu aşamada kaç Fransız vatandaşının öldüğü konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Lübnan'daki Durum

İsrail ordusu, 8 Ekim tarihinden bu yana Hizbullah ile süren çatışmalarda, 23 Eylül itibariyle Lübnan’ın güney kentlerine ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan makamlarının verilerine göre, şiddetli hava bombardımanları sonucunda toplam 679 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 150 bin insan yerinden oldu.

Durumun uluslararası boyutu ve siviller üzerindeki etkisi, bu tür saldırıların ardında yatan nedenleri ve sonuçlarını tartışmaya açıyor.