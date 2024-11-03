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İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölü sayısı 2 bin 986'ya, yaralı sayısı ise 13 bin 402'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 19:11
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 986 olarak belirlendi. Ayrıca, bu saldırılarda 83 kişi yaralandı.

Dünya Gözlerini Saldırıların Üzerine Çevirdi

Dün gerçekleştirilen bombardımanlarda 18 insan hayatını kaybetti. Bununla birlikte, yaralı sayısının 13 bin 402'ye çıktığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, saldırıların devam ettiğini ve halkın büyük bir tehlike altında olduğunu vurguladı.

Göç Dalgalanması ve Mülteci Krizi

Lübnan'ın güney bölgelerinden başkan Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen insanların sayısının 539 binden fazla olduğunu ve çoğunun Suriye’ye yöneldiğini açıkladı. Bu durum, bölgede insanlık krizinin daha da derinleşmesine sebep olmaktadır.

İsrail'in bu saldırıları uluslararası toplumda büyük yankı uyandırırken, Lübnan'daki insani durum giderek zorlaşıyor.

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