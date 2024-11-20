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İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 9 Ölü, 65 Yaralı

İsrail'in Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 23:49
İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 9 Ölü, 65 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yönelik düzenlediği saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 65 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Sur kentinin birçok bölgesine yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı ile yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

İsrail ordusunun Sur'un Mareke beldesine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybederken, Kalile beldesine düzenlenen saldırıda ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kefr Dunin Bölgesindeki Saldırı

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Kefr Dunin bölgesinde bulunan İslami Sağlık Kurumu ve Sivil Savunma noktalarına yönelik bir saldırı düzenlediğini aktardı. Bu saldırıda bir sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 3 çalışan da yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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