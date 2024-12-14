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İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü. Saldırı, ateşkes ihlalleri arasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:48
İsrail'in Lübnan'a Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Yerel haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, Nebatiye ve Mercayun arasındaki el-Hardali yolu üzerinde gerçekleşti. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının, söz konusu aracı bombaladığı ifade edildi. Bu olay, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması sonrası gerçekleşen ihlallerden biri olarak kaydedildi.

Ateşkes anlaşmasının ardından, İsrail'in ihlalleri nedeniyle ölenlerin sayısı 31'e yükselmiş durumda. 27 Kasım'da yapılan ateşkesin ardından, İsrail, 18 gün içerisinde en az 220 kez ihlal gerçekleştirdi.

Lübnan tarafı, ateşkes anlaşması gereği, İsrail'in ihlallerini durdurmasını ve birliklerini topraklarından çekmesini talep ederken, İsrail ise kendi güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür operasyonlar gerçekleştirdiğini öne sürüyor.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde ise, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

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