İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırısı: 2 Ölü

İsrail Ordusundan Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu olay, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oldu.

Nakuralı Sınır Bölgesi Hedef Alındı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın verdiği bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Nakura adlı beldeye hava saldırısı düzenledi. Bu durum, uluslararası alanda tartışmalara yol açabilir.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, gerçekleştiren saldırıda iki kişinin öldüğünü duyurdu. Ancak, ölenlerin sivil vatandaşlar mı yoksa Hizbullah mensubu mu olduğuna dair henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

Bölgedeki olaylar, uluslararası toplumda kaygılara neden olmaya devam ediyor. Gelişmeler takip ediliyor.