İsrail'in Lübnan'daki Ateşkes İhlali: Büyük Patlama Gerçekleşti

İsrail'in Lübnan Güneyinde Büyük Patlama

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024 tarihinden bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde büyük bir patlama gerçekleştirdi. Bu olay, Lübnan'ın Hasbaya ilçesinde meydana geldi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusu, Nebatiye kentinde bulunan Hasbaya ilçesi arasındaki Kefr Hamam ile Hibbariye beldeleri arasında büyük bir patlama gerçekleştirdi. Ancak patlamanın niteliği ve etkileri hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca, Nebatiye kentinin Marcayun ilçesine bağlı Kefr Şuba ile Şebaa bölgeleri arasındaki yol üzerinde bulunan bir evin İsrail ordusu tarafından yıkıldığı bildirildi. Bu durum, Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde İsrail'in devam eden işgalinin bir başka örneği olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusunun, bölgeye dönmek isteyenlere ateş açması sonucu, bir genç kadın hayatını kaybetmiş ve 3 Lübnanlı da İsrail güçleri tarafından alıkonulmuştu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği yerlerden çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" iddia ederek, işgal süresini 18 Şubat'a uzatmış durumdadır.

Bu dönemde, ateşkes anlaşmasının başlangıcından bu yana, sık sık ihlal eden İsrail ordusunun saldırılarında toplamda 73 kişi hayatını kaybetmiş, 265 kişi yaralanmıştır.