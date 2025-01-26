İsrail'in Lübnan'daki Ateşkes İhlalleri: Gergin Bekleyiş Devam Ediyor

İsrail'in Ateşkese Uymadığı Lübnan'da Gerginlik Artıyor

Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkese rağmen, İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmemesi, bölgedeki gergin bekleyişi sürdürmekte. 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması doğrultusunda, İsrail ordusunun 60 gün içinde işgal ettiği bölgeden çekilmesi gerekiyordu.

Ateşkes Süresi Doldu, Gerginlik Tırmandı

Bu süre 26 Ocak'ta yerel saatle 04.00'te sona erdi. Ancak, İsrail güçlerinin bazı bölgelerdeki varlığı devam ediyor. İsrail, bu süre zarfında 659 kez ateşkesi ihlal ederek gerilimi artırdı. Sabah saatlerinden itibaren, 1’i Lübnan askeri olmak üzere toplam 4 kişi yaşamını yitirirken, 45 kişi de yaralandı.

Çatışmalar ve Saldırılar

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının ardından, Tel Aviv ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalar Eylül 2024'te daha da şiddetlendi. Bu süreçte, İsrail bombardımanlarını artırarak bazı bölgeleri işgal etti. 2 Ocak'ta Hizbullah liderlerinden Salih el-Aruri'ye yönelik düzenlenen suikastın ardından, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da 27 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Lübnan'daki Kriz Derinleşiyor

Lübnan'ın resmi verilerine göre, yaklaşık 1,9 milyon insan çatışmalar nedeniyle yerinden edilerek göç etmek zorunda kaldı. Ayrıca, 40 binden fazla konut yıkıldı ve İsrail saldırılarında 3,823 kişi yaşamını kaybetti. İçinde 960 kadın ve çocuk ile 222 sağlık çalışanının bulunduğu bu kayıplar, krizin boyutunu gözler önüne seriyor.

Uluslararası Tepkiler ve Gelişmeler

ABD'li yetkililer, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin acilen uzatılması gerektiğini vurguladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, durumu değerlendirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede ateşkesin sağlanması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.