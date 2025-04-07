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İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısı: 2 Ölü

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Son saldırılarda ölü sayısı 5'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 19:38
İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısı: 2 Ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı ile 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, saldırı Nebatiye kentine bağlı Marcayun bölgesinde bir motosiklete gerçekleştirildi. Bu saldırıda, Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Derdare beldesi yolu üzerinde düzenlenen diğer bir hava saldırısında bir vatandaşın da yaralandığı kaydedildi. Son günlerde, Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik artan hava saldırıları sonucunda ölenlerin sayısı 5'e yükselmiş durumda.

Özellikle, 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in sürekli olarak bu anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiği gözlemlenmektedir.

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