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İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:03
İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısı: 7 Ölü, 46 Yaralı

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 2'si çocuk olmak üzere toplamda 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin saldırıda yaralanan 46 kişinin tedavi sürecinin devam ettiğini de belirttiği ifade ediliyor.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için parçalanan cesetler üzerinde DNA testi yapılacağı bildirildi. Saldırı sonrası bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Hizbullah ile Çatışmalar Devam Ediyor

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalar devam etmekte. 23 Eylül 2023 tarihinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları başlattığı kaydedildi.

30 Eylül’de yapılan açıklamayla birlikte, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına da başlandığı vurgulandı.

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