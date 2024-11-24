İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında Tarihi Kilise Zarar Gördü

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde yoğun olarak Hristiyanların yaşadığı bir bölgeyi hedef aldı. Bu saldırıda, tarihi Seyyidet el-İntikal Kilisesi ağır hasar gördü.

Detaylar ve Hasar Tespitleri

Lüban resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, gece saatlerinde gerçekleşen hava saldırısında kilisenin yanı sıra, çevredeki bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Melkani Rum Katolik Patrikhanesi'ne bağlı olan bu tarihi kilise, daha önce de Temmuz 2006'daki İsrail saldırılarında zarar görmüş, ardından restore edilmişti.

İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Ayrıca, saldırı sonucu kilise çevresindeki yolun araç geçişine kapanması nedeniyle yeniden açılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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