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İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları: İnsan Hakları İzleme Örgütü Raporu

İran Hakları İzleme Örgütü, Lübnan'daki İsrail saldırılarına dair net belgeler sundu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:05
İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları: İnsan Hakları İzleme Örgütü Raporu

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Önemli Rapor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Lübnan topraklarında gerçekleştirdiği "savaş suçu içeren" 3 saldırıyı belgelediğini duyurdu.

Saldırılar ve Etkileri

Rapor, İsrail'in 3 Ekim’de Beyrut’un Başura Mahallesi’ndeki bir sivil savunma merkezine, 4 Ekim’de ise Lübnan'ın güneyindeki Marcayun Hastanesi girişine yakın bir ambulansa ve yine bu bölgede bulunan Bint Cübeyl'deki Şehit Salah Gandur Hastanesi'ne yönelik saldırılarını inceliyor.

HRW'nin Bulguları

HRW, 7 Ekim’de İsrail ordusuna saldırılar hakkında sorular yönelten bir mektup göndermesine rağmen herhangi bir yanıt alamadığını belirtti. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu saldırıların sağlık personeline yönelik hukuka aykırı olduğunu ve 14 sağlık görevlisinin ölümüne neden olduğunu vurguladı.

Örgüt, Sağlık Tesisleri İddialarına Cevap Veriyor

İsrail’in, saldırıları haklı çıkarmak amacıyla sivil tesisleri askeri amaçla kullandığını öne sürdüğünü belirtirken, HRW bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulamadığını açıkladı.

Son Çatışmalarda Yaşanan Kayıplar

Ayrıca, açıklamada, 25 Ekim tarihine kadar İsrail'in Lübnan'da en az 163 sağlık ve sivil savunma çalışanını öldürdüğü, 158 ambulans ile 55 hastaneye zarar verdiği kaydedildi. Bu tür saldırıların, hukuka aykırı olduğu ve savaş suçu teşkil ettiği belirtildi.

Uluslararası Cevap ve Çağrılar

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in bu saldırılarına son vermesi gerektiğini, müttefiklerinin de silah transferini durdurması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in, Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmalara dair uluslararası bir soruşturma başlatması çağrısında bulunuldu.

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