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İsrail'in Lübnan Sağlık Sistemine Saldırıları Sürekliyken Acil Yardım Ekibine Yönelik Tehditler

Lübnan'da İsrail'in saldırıları, sağlık personelini hedef alarak büyük kayıplara yol açmakta. Acil yardım ekipleri zor durumda.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:05
İsrail'in Lübnan Sağlık Sistemine Saldırıları Sürekliyken Acil Yardım Ekibine Yönelik Tehditler

İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları ve Sağlık Sektörüne Etkisi

Lübnan Kızılhaç Genel Başkanı Antoine Zoghbi, "En azından temel ilkelere uyulması gerekiyor. Yaralıyı yerde bırakıp ilk yardımda bulunmamak mümkün değil" dedi.

Bombardımanlarda Sağlık Personeli Hayatını Kaybediyor

STEPHANIE RADY - İsrail tarafında yürütülen bombardımanlar, uluslararası anlaşmalarla korunan hastaneler ve sağlık ekiplerini hedef almakta. Şimdiye kadar, en az 97 acil yardım personeli yaşamını yitirdi.

Uluslararası Kuruluşlardan Acil Çağrı

Lübnan Doktorlar Sendikası, İsrail'in Lübnan sağlık sistemine karşı uyguladığı "katliam" için Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'e acil çağrıda bulundu. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, 3 Ekim'de, İsrail ordusunun 23 Eylül'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında 97 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve birçok hastaneye zarar verildiğini bildirdi.

İsrail Ordusu ve Hizbullah İlişkisi

İsrail'in saldırılarına hedef olan sağlık kurumlarından biri de, 1984'te kurulan İslam Sağlık Kurumu. Kuruluş, savaşın zorluklarıyla mücadele ederken, halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Aciliyet Vurgusu ve Temel İlkeler

Zoghbi, uluslararası topluma, "Savaşın her yerde çıkabileceği gerçeğini unutmadan, en azından temel ilkelere uyulması gerektiğini" vurguladı. Gönüllü sağlık çalışanları, risk altında hizmet vermeye devam ediyor.

Lübnan Yönetimi'nden Uluslararası Mücadele Çağrısı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, uluslararası topluma baskı yaparak sağlık ekiplerinin korunmasını istemekte. Eski Lüban Barolar Birliği Başkanı Mehlem Halef, "İsrail'e başta Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası yasaların uygulanması gerektiğini" ifade etti. Halef, sağlık çalışanlarının uluslararası korumalarının altını çizdi.

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